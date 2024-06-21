2024-06-21 19:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك، مساء يوم الجمعة، ان شاباً لقي مصرعه غرقاً عندما كان يمارس السباحة هربا من حر الصيف بنهر الزاب.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شاباً بعمر 15 عاماً كان يمارس السباحة في نهر الزاب الصغير قرب جسر صدر الوهر التابعة لقضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك)، حيث ان الشاب كان يسبح هربا من حر الصيف ولكنه قام بالتوجه الى منتصف النهر ولقوة جريان النهر سحبته الى قاع النهر ومات غرقاً".

وأضاف المصدر أن "الأهالي وفرق الإنقاذ تسعى لانتشال الجثة التي هبطت الى اسفر النهر وسحبتها شدة وقوة مياه نهر الزاب".

وتابع أن "الجثة لازالت عالقة بنهر بالنهر ولم تفلح محاولات الشباب لغرض انتشالها".