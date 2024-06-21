2024-06-21 19:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نشر الراصد الجوي واثق السلامي، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، خارطة تظهر درجات الحرارة المحسوسة غدا السبت تحت اشعة الشمس، والتي اظهرت درجات هائلة تلامس الـ 65 درجة مئوية.

وبحسب السلامي، فأن درجات الحرارة هذه ستكون محسوسة، والتي يتم الشعور بها غدا السبت تحت اشعة الشمس المباشرة فترة الظهيرة ومابعدها.

وتظهر الخارطة ان درجات الحرارة تحت الشمس ستكون 65 مئوية في مناطق جنوب شرق بغداد ومحافظة واسط، وتتراوح بين 60 و64 مئوية في وسط وجنوب العراق، بينما تبلغ بين 85 و52 مئوية في شمال شرق العراق.







