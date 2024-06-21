قائمة إصابات العيد في ديالى خالية من "الصجم".. لكن حوادث السيارات ارتفعت 30%

2024-06-21 19:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشفت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، عن لائحة "إصابات العيد" المسجلة في مؤسساتها، مشيرة الى خلوها من الإصابات بسبب "ألعاب الصجم".

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "خطة الاسناد الطبي في ديالى نجحت في التعامل مع كل الحالات المرضية في جميع المدن دون استثناء خلال ايام عيد الاضحى المبارك من خلال استنفار ردهات الطوارئ وعلى مدار 24 ساعة".

واضاف ان "ديالى لم تسجل أية اصابات تقف وراءها الألعاب المثيرة للعنف، ومن بينها "الصجم"، خاصة مع تفاعل الاهالي مع تحذيراتنا وجهود الشرطة في فرض قيود على بيعها في الاسواق".

واستدرك أن "معدل الاصابات بسبب حوادث السير كانت مرتفعة بنسبة تصل الى 30% قياسا بعيد الفطر المبارك".

واشار الى ان "4 طرق رئيسية كانت وراء 80% من حوادث السير التي تسبب في مصرع واصابة العشرات طيلة ايام عيد الاضحى ما ولد ضغطا قويا على ردهات الطوارئ خاصة مستشفى بعقوبة التعليمي الذي استقبل قرابة 60% من الاصابات بشكل مباشر بينها حرجة".

وطوال السنوات الماضية تسجل المحافظات العراقية اصابات خطيرة خلال فترات الاعياد والمناسبات، بسبب الالعاب النارية وكذلك اسلحة الاطفال التي تستخدم "الصجم".



