بعد قفزة العيد.. مختص يتنبأ بأسعار صرف الدولار في العراق

2024-06-21 19:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير في الشأن الاقتصادي سيروان عبد الرحمن، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، أن إجراءات الحكومة والبنك المركزي ستسهم بخفض سعر الدولار مجددا.

وقال عبد الرحمن في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "إجراءات البنك المركزي قللت من حظوظ المضاربين وتجار العملة الذين أرادوا استغلال الأزمة ورفع سعر الدولار إلى أكثر من 200 ألف دينار".

وأضاف أن "السعر الحالي للدولار هو 145 ألف دينار، وإذا استمرت إجراءات البنك المركزي وخاصة في قضية التشديد على تحويل الدولار إلا لمستحقيه، فسينخفض السعر في السوق الموازي ويستقر خلال الأسابيع المقبلة عند 140 ألف دينار".

ومنذ حلول عيد الاضحى، ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي حتى تجاوزت الـ147 الف دينار لكل 100 دولار، بعد ان كانت تحت الـ145 الف دينار خلال الاسابيع الماضية.