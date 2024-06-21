2024-06-21 20:12:07 - المصدر: منصة إيشان

قدم نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، أندرو ميلر، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه بسبب موقف بلاده من الحرب في قطاع غزة. ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن مصادر قولها، إن “أندرو ميلر كان يعتزم الاستقالة منذ فترة على خلفية موقف الإدارة الأميركية من حرب غزة”. وأوضحت المصادر، أن “أندرو ميلر كان يأمل […]

ظهرت المقالة استقالة مسؤول أمريكي احتجاجاً على موقف بلاده من الحرب على غزة أولاً على ايشان.