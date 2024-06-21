2024-06-21 20:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، السماح للجيش الأوكراني باستخدام الصواريخ الأطول مدى التي قدمتها الولايات المتحدة، لضرب أهداف في عمق روسيا عبر أكثر من مجرد الخطوط الأمامية بالقرب من خاركيف، إذا كان ذلك دفاعا عن النفس. وأوضح الميجور جنرال بات رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون، أن “روسيا تطلق النار على أهداف أوكرانية من داخل حدودها، […]

ظهرت المقالة واشنطن تسمح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بصواريخ أمريكية أولاً على ايشان.