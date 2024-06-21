2024-06-21 20:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد ممثل حكومة إقليم كردستان ووزارة الأوقاف في الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية، سيروان عبد الرحمن، اليوم الجمعة، أنهم يتواصلون بشكل مستمر مع القنصلية العراقية في جدة لمتابعة مصير الحجاج الكرد المفقودين أو المحتجزين. وقال سيروان عبد الرحمن في بيان، حصلت عليه “إيشان”، إنه “هناك تواصلاً بشكل مستمر مع القنصلية العراقية في جدة، للعثور […]

ظهرت المقالة حكومة الإقليم: 19 حاجاً كردياً توفوا في الديار المقدسة.. نسعى لمعرفة مصير المفقودين والمحتجزين أولاً على ايشان.