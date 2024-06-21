القبض على متهمين اثنين أحدهما مطلوب بقضايا الشروع بالقتل في ميسان

2024-06-21 20:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين أحدهما مطلوب بقضايا الشروع بالقتل في قضاء المجر.وقالت القيادة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز قيادة شرطة ميسان تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين أحدهما مطلوب بقضايا الشروع بالقتل في قضاء المجر الكبير جنوب المحافظة".وأضافت، أن "العملية تمت من خلال ممارسة أمنية نفذتها مفارز قسم شرطة قضاء المجر الكبير لملاحقة المطلوبين وتنفيذ أوامر القبض ضمن حدود المسؤولية، ‏لتسفر عن إلقاء القبض على متهمين (اثنين) وفق أحكام المادة (٣١/406 الشروع بالقتل والآخر وفق المادة ٣٨١ من ق ع"، لافتة إلى، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما أصوليا".