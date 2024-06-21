الداخلية: خطة لتأمين أجواء عيد الغدير بالنجف الأشرف وباقي المحافظات

2024-06-21 20:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأكدت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إعداد خطة لتأمين أجواء عيد الغدير الأغر وتسهيل دخول وحركة الزائرين في النجف الأشرف وباقي المحافظات.وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أكملت المستلزمات والاستحضارات الخاصة بالمناسبة وستنفذ الخطة في توقيتاتها بمحافظة النجف الأشرف حيث المرقد العلوي الشريف بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع".وأضاف، أن "الخطة تتضمن تأمين أجواء الاحتفال بعيد الغدير في النجف الأشرف وباقي المحافظات وسنتجنب القطوعات قدر الإمكان ولكن إذا دعت الحاجة ستكون هناك قطوعات مؤقتة".وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات "أسبوع الغدير" الذي تقيمه العتبة العلوية المقدسة بمشاركة 12 دولة.