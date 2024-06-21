نينوى.. إخماد حريق في القيارة وانتشال جثة غريق في تلعفر

2024-06-21 20:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بإخماد حريق في ناحية القيارة وانتشال جثة غريق في تلعفر بمحافظة نينوى.

وقال مصدر في دفاع مدني نينوى لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الإطفاء تمكنت من اخماد حريق اندلع بأعشاب في قرية الزاوية بناحية القيارة جنوب الموصل".

وأوضح أن "الحريق وقع بالقرب من محطة كهرباء ارفيلة، إلا أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة عليه ومنع اتساعه دون حدوث إصابات وأضرار".

وفي السياق، تمكنت الشرطة النهرية في نينوي، من انتشال جثة شاب غريق كان يسبح في واد ٍ بقضاء تلعفر غرب الموصل. ‏

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "غواصي الشرطة النهرية بقيادة العقيد الغواص فيصل الجحيشي تمكنت من انتشال جثة شاب من مواليد 2002 غرق أثناء السباحة في وادي بقرية العَبرة التابعة لقضاء تلعفر غرب الموصل". ‏

وأوضح المصدر، أن "الغواصين استغرقوا قرابة الساعتين حتى عثروا على جثة الغريق وجرى تسليمها إلى الطب العدلي".