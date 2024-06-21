2024-06-21 20:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن المهاجم البديل رومان يارمتشوك، اليوم الجمعة، من الإبقاء على آمال أوكرانيا في التأهل لدور الـ16 لبطولة أوروبا 2024، بهدفه قبل 10 دقائق من النهاية في الفوز 2-1 على سلوفاكيا.

وأطلق يارمتشوك تسديدة في مرمى الحارس مارتن دوبرافكا، إثر تمريرة متقنة من ميكولا شابارينكو، ليحرم سلوفاكيا، التي افتتحت التسجيل، من التأهل مبكرا إلى مرحلة خروج المغلوب.

وأجرت أوكرانيا 5 تغييرات على التشكيلة التي خسرت صفر-3 أمام رومانيا، إذ دفعت بالجناح أندريه يارمولنكو والحارس أناتولي تروبين من البداية، ولعبا دورا حيويا في الفوز.

وبدأت سلوفاكيا بقوة عندما هدد لوكاس هاراسلين ويفان شرانز ودافيد هانكو مرمى تروبين مبكرا، قبل أن يفتتح شرانز التسجيل في الدقيقة 17 بضربة رأس رائعة بعد تمريرة عرضية متقنة من هاراسلين، ليحرز هدفه الثاني في البطولة.

وكافحت أوكرانيا بقوة للعودة للمباراة، وسدد أولكسندر تيمتشيك في القائم بعد مرور نصف ساعة من البداية.

وأدرك الفريق الأوكراني التعادل في الدقيقة 54، عندما وجد شابارينكو نفسه في مساحة وأطلق تسديدة بهدوء في الشباك بعد تمريرة عرضية من أولكسندر زينتشنكو.

ووصلت أوكرانيا الضغط طوال الشوط الثاني حتى انتزعت هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.