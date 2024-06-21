أمانة بغداد: تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروع تأهيل محور السراي

2024-06-21 20:48:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، تحقيق إنجازات متقدمة ضمن مشروع تأهيل محور السراي ضمن مشروع تطوير مركز بغداد التاريخي، فيما أشارت الى تطوير16 بناية وواجهة تراثية وتاريخية في العاصمة.وقال المعاون الفني للعلاقات والإعلام في الأمانة عدي كاظم طالب لوكالة الأنباء العراقية(واع):إن"أمانة بغداد باشرت بتطوير محور السراي ضمن المرحلة الثانية من أعمال تطوير منطقة بغداد القديمة التاريخية حيث وصلت الى نسب إنجاز متقدمة تبدأ من مقهى الشابندر ". وأضاف طالب، أن "أعمال التأهيل تضمنت ترميم وصيانة 16 بناية وواجهة تراثية وتاريخية منها مبنى القشلة وقصر السراي وجامع الملك غازي ومبنى المتصرفية وغيرها من البنايات وكذلك تأهيل وتطوير فضاء متصرفية المسرح المفتوح وصيانة منظومة وشبكات البنية التحتية للكهرباء والصرف الصحي والأمطار واستحداث محور ثقافي واجتماعي وترفيهي مستدام للمشي يستمر مع محور المتنبي من خلال استبدال اكساء أرضيات الشارع على غرار ما موجود بشارع المتنبي ".