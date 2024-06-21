الاتصالات تعلن نجاح العراق في استعادة عضويته لدى اتحاد البريد العالمي

2024-06-21 20:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الجمعة، نجاح العراق في استعادة عضويته لدى اتحاد البريد العالمي.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري، أعلنت نجاح العراق في استعادة عضويته في اتحاد البريد العالمي، بعد ان كانت ملغاة نتيجة لعدم قيام الإدارات السابقة بدفع مساهمات العراق المالية في الاتحاد، مما ترتب عليه مديونية ضخمة أدت الى إلغاء عضوية العراق في الاتحاد، فضلا عن تراكم فوائد مالية نتيجة لتأخر تسديد هذه الديون".وأضاف، أن" المتابعة المستمرة والتوجيه والإشراف المباشر للوزيرة أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز المادي والمعنوي للعراق، بفضل دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والجهود الحثيثة والمثابرة التي بذلتها مدير عام شركة البريد والتوفير وكادر الشركة"، مؤكدا أنه "تم التواصل بشكل متفان مع أغلب إدارات دول العالم لإقناعهم بالتصويت لصالح إعادة العضوية للعراق، وإسقاط الفوائد التاخيرية المترتبة عن ديونه".وشددت الياسري وفقا للبيان، على "مضيها في تنفيذ الاستراتيجية التي تبنتها لإعادة فاعلية البريد العراقي، واستعادة ثقة المواطن بالبريد الحكومي مجددا، وإدخاله لكل بيت عراقي".