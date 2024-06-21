لمواجهة الأيدز.. العراق يفرض ثلاثة أنواع من الفحوصات على الوافدين (فيديو)

2024-06-21 20:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس لجنة الصحة في محافظة البصرة، علي عدنان العبادي، اليوم الجمعة، (21 حزيران 2024)، ان المحافظة تتصدر العراق في توافد العمالة الأجنبية، فيما بين أن العراق يفرض ثلاثة أنواع من الفحوصات على الوافدين لمواجهة الأيدز.

وقال العبادي لـ"بغداد اليوم"، ان "البصرة هي الأولى على مستوى العمالة الأجنبية في العراق"، مبينا، ان "هناك ثلاثة أنواع من الفحوصات يجب اخضاع كل الوافدين الى العراق عبر المنافذ او المطارات".

وأوضح ان "الفحوصات الثلاثة من ضمنهن فحص الإيدز، وبكلفة 169 ألف دينار، وفي حال تأخر الوافد عن اجراء الفحوصات فانه اذا ما دفع خلال 10 أيام ستترتب عليه غرامة مالية".

ولفت العبادي الى، ان "العامل الوافد إذا مادفع أجور الفحوصات خلال 11 يوماً فأنه سيدفع 50 ألفا ويبقى مبلغ الغرامة هذا ثابت لا يتغير حتى وان مضى عام على دخوله العراق وتكون له أريحية بانه لا يخصع للفحص وهنا هو الإشكال".

يشار الى انه وبحسب آخر الإحصائيات؛ يعمل في العراق أكثر من مليون عامل أجنبي، غالبيتهم العظمى من العمال غير الشرعيين وليس لديهم سجلات، ومن بين هؤلاء، لا يملك سوى 71 ألف عامل تصاريح عمل، أو 7.1 في المائة فقط.

وبحسب مصادر، فإن أكثر من 900 ألف عامل أجنبي، أي 92.9 بالمئة، يعملون بشكل غير قانوني في العراق.





aoS1yOMIpi8