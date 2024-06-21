القبض على متهمين اثنين بمحاولة قتل أحد الأشخاص في مدينة الصدر

2024-06-21 20:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، (21 حزيران 2024)، ان مفارز الشرطة الاتحادية "وفي زمن قياسي" ألقت القبض على متهمين أثنين بمحاولة قتل أحد الأشخاص في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقالت الداخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعد ورود معلومات بوجود شخص مصاب، في مدينة الصدر، تم على الفور تم انتقال قوة من اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة الى محل الحادث وتبين محاولة قتل من قبل شخصين يستقلان دراجتين ناريتين بسبب خلافات عائلية، بعد التحري وجمع المعلومات وبدلالة المصاب الذي اكد عن وجود صلة قربى بينه و بين المتهمين اللذان يسكنان منطقة الزعفرانية".

ولفت الى "التنسيق مع القوة الماسكة ومركز شرطة الزعفرانية وتطويق محل تواجدهما ضمن المنطقة ذاتها وإلقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما مسدس نوع (كلوك) (سلاح الجريمة) ومخزن عتاد بندقية مع دراجتين ناريتين المستخدمتين في تنفيذ العملية".

وأشار البيان الى "إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة أصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما لينالا جزاءهما العادل".