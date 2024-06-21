مقارنة بالعام الماضي... التجارة تؤكد ازدياد محصول الحنطة بنسبة 21%

2024-06-21 21:06:07 - المصدر: قناة الثامنة

اكدت وزارة التجارة تجاوز محصول الحنطة في المحافظات هذا العام بنسبة 21% عن العام الماضي/ مشيرة الى الى اغلاق مخازن الاستلام منتصف تموز المقبل. وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة، حيدر نوري، إن "مخازن استلام محصول الحنطة سيتم إغلاقها في الـ16 من تموز المقبل، أما في حال توفر كميات أكبر من الحنطة مع وجود قدرة على الاستيعاب في المخازن فأنه سيتم تمديد فترة الاستلام". وأضاف نوري، أن "جميع المحافظات الجنوبية استلمت كميات كبيرة من المحاصيل"، مشيرا الى أن "هناك زيادة كبيرة في محصول الحنطة بالمحافظات الجنوبية مقارنة بالعام الماضي بنسبة تجاوزت الـ 21% عن العام الماضي، ومن