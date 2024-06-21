الذهب يتألق ويسجل اعلى مستوى في أسبوعين

2024-06-21 21:06:07 - المصدر: قناة الثامنة

ارتفعت أسعار الذهب العالمية للأسبوع الثاني على التوالي وسط انباء بشأن تزايد احتمالات خفض البنك المركزي الأميركي لاسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري. وصعد سعر اونصة الذهب في المعاملات الفورية بالأسواق الآسيوية 0.1 بالمئة لنحو 2360 دولارا بعد أن سجل أعلى مستوياته في أسبوعين خلال الجلسة السابقة، ليرتفع المعدن الاصفر بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع ". كما وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2374 دولارا . ويتطلع المركزي الاميركي إلى مزيد من العوامل التي تؤكد على أن التضخم يهدأ، إذ يتجه صانعو السياسات بحذر نحو ما يتوقع معظمهم أن يكون خفضا أو خفضين لسعر