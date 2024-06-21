يورو 2024.. النمسا تهزم بولندا بثلاثية

2024-06-21 21:18:02 - المصدر: واع

متابعة - واعفاز منتخب النمسا على نظيره البولندي بثلاثة أهداف في مُقابل هدف، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024".وافتتحت النمسا التسجيل عبر غيرنوت تراونر في الدقيقة التاسعة، وأدرك كريستوف بياتيك التعادل في الدقيقة الـ30، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.وفي الشوط الثاني، سجل كريستوف بومغارتنر هدف التقدم مجدداً للمنتخب النمساوي في الدقيقة الـ66، واختتم ماركو أرناوتوفيتش ثلاثية النمسا في الدقيقة الـ78 من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1.وحصد منتخب النمسا أول 3 نقاط له في كأس أوروبا 2024، ليصعد إلى المركز الثاني موقتاً في المجموعة الرابعة، بانتظار مباراة فرنسا وهولندا.