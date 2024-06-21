العراق يرحب بإعلان أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين

2024-06-21 21:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعربت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن ترحيب العراق بإعلان أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين.وقالت وزارة الخارجية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "تعرب عن ترحيب جمهورية العراق بإعلان جمهورية أرمينيا اعترافها بدولة فلسطين".وأضافت، أنه "في الوقت الذي تشيد فيه بهذه الخطوة المهمة، فإنها تؤكد على ضرورة استعادة الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".وجددت الخارجية دعوتها، لـ "المجتمع الدولي بأهمية تحمل المسؤولية القانونية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة".