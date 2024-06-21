وزير الصحة يعلن نجاح خطة الإسناد الطبي الخاصة بعيد الأضحى

2024-06-21 21:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الجمعة، نجاح خطة الإسناد الطبي الخاصة بعيد الأضحى المبارك.وقال الحسناوي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة قد أعدت خطة إسناد طبي خاصة بعيد الأضحى المبارك في عموم البلاد؛ لتقديم الخدمة الصحية في جميع المؤسسات الصحية شملت تهيئة ردهات الطوارئ في المستشفيات وزيادة أعداد الملاكات الخافرة وتهيئة عجلات الإسعاف والملاكات المتخصصة.وأضاف، أنه "تم استقبال مئات الآلاف من الحالات المرضية المختلفة، ومنهم المصابون بالأمراض المزمنة وحالات طارئة أخرى متنوعة".وثمّن وزير الصحة، "جهود الملاكات الطبية والصحية والتمريضية والخدمية والإعلامية؛ لمثابرتهم واستمرارهم بالعمل وتقديم خدمات متكاملة وتوعية صحية طيلة أيام عيد الأضحى المبارك".