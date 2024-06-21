2024-06-21 21:42:07 - المصدر: منصة إيشان

فصل مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص حمودي اللامي، اليوم الجمعة، أبرز القرارات والامتيازات الحكومية الممنوحة للمشاريع الصناعية، فيما أكد تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من حديد التسليح والأسمنت. وقال اللامي إن” قرارات مجلس الوزراء الأخيرة منحت الكثير من الامتيازات الى أصحاب المشاريع الصناعية”، لافتا الى أن” رئيس الوزراء أكد ان العراق مقبل على […]

ظهرت المقالة العراق يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من “شيش التسليح والاسمنت” أولاً على ايشان.