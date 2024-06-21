2024-06-21 21:42:07 - المصدر: منصة إيشان

قال الخبير البيئي إبراهيم مهدي، إن ارتفاع درجات الحرارة ستؤثر على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في العراق. وأضاف مهدي في حديث متلفز، إن “درجات الحرارة ستفوق الـ60 درجة مئوية خلال السنوات المقبلة بفعل التغيرات المناخية”. وتابع أن “واحدة من آثار التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، هو أن المواطن العراقي سينضج فسلجياً بعمر الـ12 عاماً بدلاً […]

ظهرت المقالة خبير بيئي: العراقي سينضج “فسلجياً” بعمر الـ12 عاماً بسبب ارتفاع درجات الحرارة أولاً على ايشان.