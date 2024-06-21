الزراعة تعلن النجاح باستصلاح 4 ملايين دونم من الأراضي الصحراوية

2024-06-21 22:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - هندرين مكيأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، النجاح باستصلاح 4 ملايين دونم من الأراضي الصحراوية، فيما كشفت عن إدخال 3 ملايين دونم لخطة زراعة الحنطة هذا العام وزيادة مساحة الأراضي المزروعة بالشلب.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي، لوكالة الأنباء العراقية،(واع): إنه "تم استصلاح أربعة ملايين دونم من الأراضي الصحراوية للزراعة، باستخدام المرشات والمياه الجوفية للموسم الشتوي الخاص بزراعة الحنطة في هذا الموسم".وأضاف، أن "المساحات الزراعية الخاصة بزراعة الحنطة والتي تعتمد على مياه الأنهار تقدر بمليون ونصف المليون دونم، اما المساحات الزراعية التي تعتمد على مياه الأمطار والتي تسمى أراضي ديمية وشبة ديمية والداخلة بالخطة الزراعية فتقدر بمليونين ونصف المليون دونم".وأضاف، "وفيما يتعلق بالأراضي المزروعة بمحصول الحنطة، تم إدخال ثلاثة ملايين دونم كانت خارج الخطة ليرتفع حجم المساحات المزروعة بالمحصول إلى 11 مليون دونم".وأكد الخزاعي أن "وضع العام الحالي أفضل من العام الماضي بالنسبة لمحصول الحنطة وكذلك زادت المساحات المزروعة بمحصول الشلب نتيجة تحسن الوضع المائي من خمسة آلاف دونم في السنة الماضية إلى 150 ألف دونم لهذا الموسم بواقع 80 ألف دونم لمحافظة النجف و50 الف دونم لمحافظة الديوانية وبقية المساحات وزعت مابين محافظات المثنى وبابل وذي قار وميسان".وأشار الى أن "تحسن الوضع المائي جاء بفضل إجراءات ومفاوضات الحكومة الناجحة إذ زادت التدفقات لنهر دجلة عبر الجانب التركي كما تم استثمار كميات الأمطار في تغذية أراضي إضافية هذا العام ما ساهم بزيادة الحصص المائية".