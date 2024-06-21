آية معكوسة لأيام "الأعياد الدامية".. 4 عمليات أمنية نوعية ضد الإرهاب خلال الأضحى

2024-06-21 22:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الأمن النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، عن مضمون 4 عمليات أمنية نوعية ضد الإرهاب وكذلك الجريمة، خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "خطة عيد الأضحى المبارك في جميع المحافظات العراقية نجحت في تطبيق كل الأهداف العامة المرسومة لها ولم تسجل اي خروقات"، لافتا الى ان "الانتشار الأمني كان ضمن ما خطط له رغم الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة والتي وصلت الى نصف غليان في اغلب المحافظات".

واضاف ان "الأجهزة الأمنية نفذت 4 عمليات نوعية خلال عيد الأضحى المبارك ضمن مبادئ الحرب على الإرهاب ابرزها في وادي الشاي قرب كركوك وتم قتل خلية نائمة مهمة تتألف من 3 افراد، بالإضافة الى عمليات تعقب لرؤوس خطيرة بالإرهاب والجريمة في 6 محافظات".

واشار الى ان "البعد الاستخباري تطور بشكل لافت في الأشهر الأخيرة وبات ينجح في تفكيك عقد خلايا داعش والوصول الى مخابئهم في البراري والمناطق النائية وعملية وادي الشاي وقبلها ناريين وحمرين وبادية الانبار كلها امثلة على دقة المعلومات".

وصعدت القوات الأمنية خلال العام الجاري والماضي من العمليات النوعية والاستخبارية التي تستهدف مضافات وكهوف داعش، مع تراجع نشاطه الإرهابي بشكل ملحوظ حتى في المناطق الساخنة.

وكانت أيام الأعياد غالبًا ما تمثل "رعبا" للاهالي في جميع المحافظات كون العمليات الإرهابية تنشط ضد المدنيين في هذه الأيام، لتنعكس الاية بقيام القوات الأمنية بقيادة عمليات معاكسة في أيام الأعياد.