2024-06-21 22:36:06 - المصدر: منصة إيشان

في مرحلة جديدة من التصعيد بين الفصائل العراقية، والولايات المتحدة، وبعد هدنة استمرت لأكثر من شهر، تعود اليوم التوترات بين الطرفين إلى الواجهة، بسبب تصريحات مثيرة أدلت بها المرشحة لمنصب السفير الأمريكي الجديد لدى بغداد. هذا التصعيد، تمثل بتهديدات، تنسيقية المقاومة، التي قالت إنها منحت الحكومة العراقية أكثر من أربعة أشهر من أجل القيام بإخراج […]

ظهرت المقالة بوصول السفيرة الأمريكية الجديدة.. هل تنسف “الهدنة” بين الفصائل والحكومة؟ أولاً على ايشان.