2024-06-21 23:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:انطلقت اليوم بطولة أشبال المنطقة الجنوبية للأندية لكرة السلة في قاعة الشهيد حيدر كامل برهان بمدينة الناصرية. وقال مشرف البطولة الكابتن علي طالب في حديث لشبكة اخبار الناصرية إن مباراة الافتتاح جمعت بين نادي الرميثة ونادي النعمانية، وانتهت بفوز الرميثة بنتيجة 28 نقطة مقابل 24 نقطة للنعمانية. وأضاف...

The post انطلاق بطولة أشبال المنطقة الجنوبية لكرة السلة في الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.