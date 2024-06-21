الخطابي يحدد موعد افتتاح مطار كربلاء ويؤكد إكمال الاستعدادات للزيارة الأربعينية

2024-06-21 23:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحدد محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، موعد افتتاح مطار كربلاء المقدسة الدولي، وفيما اكد انهاء الاستعدادات لزيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).وقال الخطابي لبرنامج "ساعة حوار" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الإعمار في الاقضية والنواحي يسير بذات الوتيرة في مركز المحافظة"، مؤكدا ان "جميع الوحدات الادارية بعد عام 2019 شملت بحملة الاعمار".وأضاف، "لدينا مشاريع كثيرة في الاقضية والنواحي"، لافتا الى ان "كربلاء تتمتع ببيئة استثمارية آمنة وممتازة".وأشار الى أن "العام المقبل سيشهد افتتاح مطار كربلاء الدولي ، مبينا ان "الاستعدادات مستمرة لزيارة الاربعين".وأوضح ان "الزيارة لهذا العام ستشهد افتتاح ساحات ومرآب جديدة"، منوها بان "هناك تنسيق عال مع اللجنة العليا للزيارات المليونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء".ولفت الى ان "العام المقبل ستشهد بناء الساحات النظامية لتفويج الزائرين"، مؤكدا ان "هناك متابعة لقرارات الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات".واكد ان "رئيس الوزراء يتابع المشاريع بدقة"، موضحا انه "الان سوقت مراكز التسويق بالمحافظة 238 الف طن من الحنطة عالية النوعية".وتابع: "لدينا مشاريع ضخمة في قطاع الدواجن"، مؤكدا "خلقنا فرص عمل كبيرة من خلال انشاء المشاريع".