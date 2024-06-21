المرصد السوري لحقوق الانسان: انفجار يستهدف الفصائل الإيرانية في منطقة البوكمال

2024-06-21 23:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، مساء اليوم الجمعة، (21 حزيران 2024)، عن انفجار استهدف مناطق انتشار فصائل مسلحة في منطقة البو كمال السورية الحدودية مع العراق.

وأشار المرصد ومقره لندن الى "تحليق كثيف للطائرات المسيرة سبق الانفجار في البو كمال السورية".

وكان مصدر أمني، أفاد لـ"بغداد اليوم" بوقت سابق مساء اليوم الجمعة، بتعرض منطقة البو كمال على الحدود العراقية – السورية الى "قصف عنيف".



