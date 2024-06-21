في 3 محافظات.. رصاصة طائشة تنهي حياة وجيه عشائري وإصابة 6 أشخاص آخرين

2024-06-21 23:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة البصرة، اليوم الجمعة، بمقتل شخص برصاصة طائشة وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "أحد وجهاء عشيرة بني مالك ويدعى الشيخ (رحيم ذياب) قتل برصاصة طائشة في الاعراس وسط مدينة البصرة مركز المحافظة، حيث تم نقل جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث".

وفي محافظة النجف، أصيب عدد من المواطنين بجروح نتيجة مشاجرات مسلحة وقعت وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "5 أشخاص بينهم (أب وابنه) أصيبوا برصاص حي، نتيجة مشاجرتين وقعتا بمدينة النجف مركز المحافظة "، لافتا إلى أن "القوات الامنية طوقت منطقتي مكاني الحادثين وقامت بنقل الجرحى للمشفى واعتقال الجناة".

وفي بغداد؛ افاد مصدر بالشرطة الاتحادية بإلقاء القبض على متهمين أثنين بمحاولة قتل أحد الأشخاص في مدينة الصدر شرقي العاصمة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أنه بعد ورود معلومات بوجود شخص مصاب في مدينة الصدر ببغداد، تم على الفور انتقال قوة من اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة الى محل الحادث وتبين ان الحادث كان محاولة قتل من قبل شخصين يستقلان دراجتين ناريتين بسبب خلافات عائلية.

واضاف أنه بعد التحري وجمع المعلومات وبدلالة المصاب الذي اكد عن وجود صلة قربى بينه و بين المتهمين اللذين يسكنان منطقة الزعفرانية، تم التنسيق مع القوة الماسكة ومركز شرطة الزعفرانية وتطويق محل تواجدهما ضمن المنطقة ذاتها وإلقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما مسدس نوع كلوك سلاح الجريمة، ومخزن عتاد بندقية مع 2 دراجة نارية المستخدمة في تنفيذ العملية.

واشار إلى أنه تم إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة أصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما.