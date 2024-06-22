تحديد موعد مباراة أمانة بغداد ونفط الوسط بكرة الصالات
2024-06-22 00:12:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
حدد الاتحاد العراقي بكرة القدم، موعد مباراة أمانة بغداد ونفط الوسط بدوري المحترفين بكرة الصالات.
وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه طتقرر إقامةُ مباراة (أمانة بغداد + نفط الوسط) يوم الثلاثاء المُقبل في تمام الساعة 4:00 عصراً في القاعةِ المُغلقةِ بنادي الجيش الرياضيّ بدلاً من قاعةِ نادي الشباب الرياضيّ ضمن مرحلةِ ذهاب الدور ربع النهائي لدوري المُحترفين العراقيّ لكُرةِ الصالات".
حدد الاتحاد العراقي بكرة القدم، موعد مباراة أمانة بغداد ونفط الوسط بدوري المحترفين بكرة الصالات.
وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه طتقرر إقامةُ مباراة (أمانة بغداد + نفط الوسط) يوم الثلاثاء المُقبل في تمام الساعة 4:00 عصراً في القاعةِ المُغلقةِ بنادي الجيش الرياضيّ بدلاً من قاعةِ نادي الشباب الرياضيّ ضمن مرحلةِ ذهاب الدور ربع النهائي لدوري المُحترفين العراقيّ لكُرةِ الصالات".