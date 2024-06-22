تحديد موعد مباراة أمانة بغداد ونفط الوسط بكرة الصالات

2024-06-22 00:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحدد الاتحاد العراقي بكرة القدم، موعد مباراة أمانة بغداد ونفط الوسط بدوري المحترفين بكرة الصالات.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه طتقرر إقامةُ مباراة (أمانة بغداد + نفط الوسط) يوم الثلاثاء المُقبل في تمام الساعة 4:00 عصراً في القاعةِ المُغلقةِ بنادي الجيش الرياضيّ بدلاً من قاعةِ نادي الشباب الرياضيّ ضمن مرحلةِ ذهاب الدور ربع النهائي لدوري المُحترفين العراقيّ لكُرةِ الصالات".