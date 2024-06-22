قمة سلبية بين فرنسا وهولندا في يورو 2024

2024-06-22 00:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل المنتخب الهولندي أمام نظيره الفرنسي 0-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات من يورو 2024 على ملعب ريد بول آرينا.

وشهدت المباراة تسجيل تشافي سيمونز هدفاً في الدقيقة 69 ولكن ألغي بعد الاستعانة بتقنية الفيديو كون لاعب هولندا المتسلل كان متداخلا في اللقطة.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، كما رفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني.

ويتواجد المنتخب النمساوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم بولندا بدون أي نقطة في المركز الرابع.