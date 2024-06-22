2024-06-22 01:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الجمعة (21 حزيران 2024) عن موعد إقامة منافسة كرة القدم الأكثر شعبية وتنافسية في إفريقيا، كأس أمم إفريقيا، المغرب 2025، توتال إنيرجيز.

مواعيد كأس أمم إفريقيا 2025 المغرب توتال إنيرجيز:





- المباراة الافتتاحية: الأحد 21 ديسمبر 2025





- المباراة النهائية: الأحد 18 يناير 2026

وأعلنت اللجنة التنفيذية لـ"كاف"، أيضًا، عن مواعيد كأس أمم إفريقيا للسيدات 2024، توتال إنيرجيز، والتي ستُقام أيضًا في المغرب، وهي كالتالي:





- المباراة الافتتاحية: السبت 5 يوليو 2025





- المباراة النهائية: السبت 26 يوليو 2025

قال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي: "أنا واثق من أن كأس أمم إفريقيا، المغرب 2025، توتال إنيرجيز، ستكون ناجحة للغاية، وستكون أفضل نسخة في تاريخ هذه المنافسة. أنا أيضًا معجب بالنمو الكبير لكرة القدم النسائية في إفريقيا، وأتوقع أن تكون كأس أمم إفريقيا للسيدات2024، في المغرب، ناجحة بشكل كبير أيضا. إعلان مواعيد كأس أمم إفريقيا، المغرب 2025، توتال إنيرجيز، استغرق وقتًا أطول من المتوقع، نظرًا للمناقشات المعقدة مع مختلف الأطراف المهتمة، في ضوء الرزنامة الدولية والمحلية المكتظة بالمباريات. يلتزم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بحماية وتعزيز مصالح اللاعبين الأفارقة الذين يلعبون في أندية كرة القدم في أوروبا، وجميع أنحاء العالم. كما أن "كاف" يسعى لبناء علاقات مفيدة للطرفين مع رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحادات الأخرى و"فيفا"، سنواصل تحقيق تقدم كبير في تطوير كرة القدم الإفريقية، وضمان تنافسها عالميًا، وتحقيق أفضل المستويات عالميا. يُعبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن امتنانه لملك المغرب محمد السادس، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ورئيسها، فوزي لقجع، والحكومة والشعب المغربي، على استضافة كأس أمم إفريقيا، المغرب 2025، توتال إنيرجيز، وكذلك كأس أمم إفريقيا للسيدات ، المغرب 2024، توتال إنيرجيز.

وقال رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع: "نأمل أن تكون كأس أمم إفريقيا، المغرب 2025، توتال إنيرجيز، أفضل حدث لتكريم إفريقيا والمغرب، ونعد بتوفير أفضل الظروف لاستضافة بقية إفريقيا والعالم".

وقررت اللجنة التنفيذية لـ"كاف"، عقد الجمعية العامة العادية الـ 46 لـ"كاف" في، كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الخميس 10 أكتوبر 2024. واتخذت قرارات بفتح المناقصات لاستضافة:

-رابطة أبطال إفريقيا للسيدات 2024





-كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة توتال إنيرجيز





-كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة توتال إنيرجيز





-حفل توزيع جوائز "كاف" 2024





واستقبلت "كاف" مقترحات جذابة من الشرق الأوسط لاستضافة كأس السوبر الإفريقي 2024، توتال إنيرجيز، الذي سيتميز بتنشيطه من طرف العملاقين المصريين، نادي الأهلي المُتوج برابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز، ونادي الزمالك الفائز بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، توتال إنيرجيز