كومان: هدف هولندا أمام فرنسا صحيح

2024-06-22 08:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعألمح مدرب منتخب هولندا، رونالد كومان، إلى أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي خلال مباراة فرنسا التي انتهت بالتعادل السلبي مساء أمس الجمعة في الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة يورو 2024.وتحدث كومان في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء عن الهدف الملغي الذي سجله تشافي سيمونز في الدقيقة 69، قائلا: "أعتقد أن دومفريس كان في موضع تسلل، لكنه لم يؤثر على حارس المرمى".وأضاف المدرب الهولندي: "وطالما أن الحارس لم يتأثر، فإن الهدف صحيح".وتساءل كومان مستنكرا :"هل تحتاج هذه الحالة 5 دقائق لمراجعتها؟"، متماً: "لا أفهم ذلك".ويعتلي منتخب هولندا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن فرنسا، خلفهما النمسا 3 نقاط، وبولندا بدون رصيد، وودعت من الدور الأول.وفي الجولة الثالثة يلعب منتخب هولندا ضد النمسا، بينما يلتقي الديوك بالمنتخب البولندي.المصدر : كورة