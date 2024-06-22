2024-06-22 09:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الموعد الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.وقال كاف في بيان رسمي إن النسخة المقبلة للكان ستقام في المغرب، خلال الفترة بين 21 كانون الأول المقبل وحتى يوم 18 كانون الثانى 2026، بعد اجتماع مطول اليوم للجنة التنفيذية.وجاء تعديل مواعيد البطولة بدلاً من إقامتها صيفاً، لتجنب التضارب مع مواعيد بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في صيف 2025.وأكد باتريس موتسيبي، رئيس كاف، ثقته في نجاح النسخة المقبلة للكان في ضيافة المغرب، موضحاً أن اجتماع اللجنة التنفيذية ناقش قضايا معقدة وصعبة تخص روزنامة المباريات.وأضاف: "الكاف يعرب عن امتنانه لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب والاتحاد المغربي لكرة القدم ورئيسه فوزي لقجع، وللحكومة والشعب المغربيين على الترحيب بالبطولة".المصدر : كورة