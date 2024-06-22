دوري نجوم العراق.. خمس مواجهات اليوم في انطلاق الجولة 34

2024-06-22 09:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد ملاعب بغداد والبصرة والسليمانية، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، خمس مواجهات لحساب الجولة 34 من دوري نجوم العراق بكرة القدم.

‏وتقام المباراة الاولى في الساعة 5:00 عصرا، على ملعب الساحر أحمد راضي بين صاحب الأرض نادي الحدود وضيفه فريق نادي الميناء، بينما تقام المباراة الثانية في نفس التوقيت على ملعب السليمانية والذي سيكون الملعب المفترض لنادي كربلاء الذي سيستضيف فريق الكرخ.

‏فيما ستقام ثلاث مواجهات في الساعة 7:30 مساءً، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريق الزوراء على ملعبه مع ضيفه فريق نفط الوسط ‏في حين سيشهد ملعب الشعب الدولي، لقاء فريق أمانة بغداد وضيفه فريق الكهرباء.

أما ملعب الفيحاء في محافظة البصرة، فسيحتضن مباراة فريق نفط البصرة مع ضيفه فريق القاسم.







