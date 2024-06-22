يورو 2024.. بلجيكا تخشى الخروج المبكر وتركيا تتحدى كتيبة الدون

2024-06-22 09:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يخوض منتخب البرتغال، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، مواجهة صعبة، عندما يواجه نظيره منتخب تركيا على ملعب سيجنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند الألمانية، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024 ، المقامة حاليا فى ألمانيا وتستمر حتى 17 يوليو/ تموز المقبل.

ويدخل منتخبا تركيا والبرتغال مواجهة اليوم تحت شعار صراع علآ زعامة المجموعة السادسة وحسم التأهل مبكرا ، في ظل امتلاك كلا المنتخبين رصيد 3 نقاط لكل منهما ولكن المنتخب التركي يتصدر بفارق الأهداف.

واستهل منتخب البرتغال مشواره في البطولة بفوز صعب على التشيك بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الأولي، بينما حقق منتخب تركيا فوزا كبيرا على جورجيا 3-1.

وفي حالة فوز أحد المنتخبين التركي أو البرتغالي، فإنه سيضمن التأهل لدور الـ 16 مباشرة، فيما يضع التعادل كلا المنتخبين في أزمة لأنه سيقربهما من المنافسين المباشرين جورجيا والتشيك اللذان يلتقيان اليوم أيضا ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وفي مباراة اخرى يلتقي منتخبا جورجيا والتشيك لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الـ6 التي تضّم أيضا البرتغال وتركيا، البداية المتعثرة للمنتخبين، تدفعهما للتدارك والانطلاق من الجولة الثانية في حال رغبا في البقاء ضمن المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، ويلعب المنتخب التشيكي الذي يملك تقاليد كبيرة في هذه المسابقة، وهو الذي لعب نهائي نسخة 1996 في إنجلترا وخسر من ألمانيا، كما بلغ نصف نهائي 2006 وتلعب التشيك النسخة الـ8 من بطولة أمم أوروبا مع هدف بارز هو الوصول إلى الدور ربع الّنهائّي، ورغم تقّدمها في النتيجة خلال مباراة البرتغال، غير أّن سوء الطالع أضاع على المنتخب نقطة التعادل على الأقل بعد أن استقبلت شباكه هدفا في الدقيقة الـ92.

وعلى الجانب الاخر، يخوض المنتخب الجورجي أّول مشاركة تاريخية في البطولة، وهو أقل المنتخبات المشاركة تصنيفا على المستوى العالمّي، ويسعى رفاق نجم نابولي كفيشا كفاراتسيخليا لترك انطباع جيد في البطولة، وحتى وإن خرج المنتخب من الدور الأول في ظل قوة المنافسة بين

وتختتم مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، عندما يلتقي منتخب رومانيا مع نظيره بلجيكا في العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب راين إينرجي ستاديون.

ويسعى منتخب بلجيكا إلى الفوز لتعويض الهزيمة القاسية التي تعرض لها أمام سلوفاكيا، بهدف نظيف ، في افتتاح مواجهاتها بالمجموعة، خصوصا أن في حال الخسارة قد يفقد "الشياطين الحمر" أي أمل في احتلال أول مركزين في المجموعة، ناهيك عن أنّ آمالهم في التأهل بين أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث ستكون ضئيلة.

بينما يستهدف منتخب رومانيا حسم التأهل المبكر إلى ثمن النهائي عبر حصد النقاط الثلاث اليوم، خصوصا أنه حقق فوزا كبيرا على حساب أوكرانيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولي.

ويشارك في بطولة أمم أوروبا اليورو 24 منتخبًا، بينهم منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتشتمل كل مجموعة على 4 منتخبات.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف، وبعدها يُقام ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، وتُقام المباراة النهائية يوم 14 يوليو 2024.

المصدر: وكالات



