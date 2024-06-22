اليوم التاسع لكأس أمم أوروبا.. ختام الجولة الثانية للمجموعتين 5 و 6

2024-06-22 09:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تبلغ نهائيات كأس أمم أوروبا السبت، يومها التاسع الذي تختتم خلاله منافسات الجولة الثانية في المجموعتين الخامسة والسادسة.

وتنطلق مواجهات السبت بمباراة جورجيا والتشيك ضمن المجموعة السادسة والتي يطمح فيه كل منتخب لتدارك خسارة الجولة الأولى وتفادي الخروج المبكر.

وضمن المجموعة ذاتها، يواجه المنتخب البرتغالي نظيره التركي من أجل الانفراد بصدارة المجموعة، على أن يختتم منتخبا بلجيكا ورومانيا منافسات اليوم التاسع وذلك لحساب الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، والتي يسعى خلالها رفاق المهاجم لوكاكو إلى تدارك الخسارة أمام سلوفاكيا ولعب آخر أوراقهم من أجل البقاء في المنافسة.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

كأس أمم أوروبا 2024:

التشيك - جورجيا - 04:00 مساء - beIN Sports HD 1 Max.

البرتغال - تركيا - 07:00 مساء - beIN Sports HD 2 Max.

بلجيكا - رومانيا - 10:00 مساء - beIN Sports HD 1 Max.