2024-06-22 09:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الـ(34) من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة خمس مباريات في ملاعب بغداد والمحافظات .وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "أولى المباريات ستقام في الساعة الخامسة عصراً وتجمع فريق كربلاء مع نظيره الكرخ في ملعب السليمانية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز كربلاء بهدفين مقابل هدف واحد لفريق الكرخ، وفي نفس التوقيت يلتقي فريقا الحدود والميناء في ملعب الساحر أحمد راضي وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما".وأضاف أن "ملعب الفيحاء سيضيف في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم لقاء نفط البصرة مع فريق القاسم، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز القاسم بثلاثية نظيفة، وفي نفس التوقيت يشهد ملعب الشعب الدولي مباراة فريق أمانة بغداد مع نظيره الكهرباء بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز الكهرباء بهدف دون رد ".وأوضح أن "ملعب الزوراء سيشهد بنفس التوقيت ختام مباريات اليوم بلقاء أصحاب الأرض الزوراء بنظيره نفط الوسط بعد أن انتهت مباراة الذهاب بينهما بفوز الزوراء بهدفين مقابل لا شيء".