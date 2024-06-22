القبض على 3 متهمين باطلاق النار على محل تجاري في كركوك

2024-06-22 10:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أعلنت قيادة شرطة كركوك، اليوم السبت، القبض على 3 متهمين بإطلاق النار على محل تجاري في منطقة رحيم اوة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المفارز المشتركة ضمن قاطع عمل مركز شرطة رحيم اوة بالتنسيق مع مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك القت القبض على ثلاثة اشخاص اقدموا على اطلاق العيارات النارية على محل لبيع المثلجات في منطقة رحيم اوة"، مبينة انه "تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة".

واضافت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحقهم، حيث تم عرض الموضوع امام قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق المادة (431) ق ع".



