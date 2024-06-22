مرض غريب يرعب ولايات جزائرية.. فتك بالأبقار وأهلكها

2024-06-22 10:08:01 - المصدر: الفرات نيوز

{دولية: الفرات نيوز} تسبب انتشار مرض غريب في ولايات جزائرية مؤخرا في هلاك عشرات الأبقار في زمن قياسي.

فيما إختلف المختصون في نوع المرض وأسبابه وسط تكتم السلطات المعنية.

فقد استيقظ سكان ولايات الوسط قبل أيام على أخبار نفوق الأبقار لأسباب مجهولة، ما زرع الهلع والخوف لدى الفلاحين و الموالين في غياب معطيات كافية تمكنهم من الوقاية أو الإستدراك.

وانتقل الخوف إلى سكان تلك المناطق الذين خشوا أن ينتقل المرض إلى الإنسان، خاصة أن لا أحد يمتلك معلومات دقيقة وصحيحة عما يجري

وقال سليمان عزاب، فلاح من منطقة "بوينان" (45 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائر)، في تصريح صحفي، إن "المرض تسبب في نفوق غامض للأبقار خلال الأيام الماضية".

كما توقع "ارتفاع الحالات كون المعنيين لا يملكون أي معلومات حول طبيعة المرض، فضلا عن طرق العلاج أو الوقاية منه".

وأضاف المتحدث بأن "المرض ظهر منذ أكثر من شهرين قادما من ولايات جنوبية، ما يعني أنه سريع العدوى، ومع هذا لا يزال يخيم صمت رهيب حوله".

حتى رؤساء الجمعيات المهنية وممثلو الفلاحين والبياطرة رفضوا أيض الإدلاء بتصريحات، بحجة أن تحقيق الهيئة الوصية لم يكتمل بعد.

إلا أنه من الاحتمالات الواردة هو إصابة الأبقار بمرض الجلد العقدي المعدي البقري. وفي هذا الشأن قالت المفتشة البيطرية هدى سميرة جعفري للعربية.نت إن هذا المرض "ظهر لأول مرة سنة 1923 في جنوب افريقيا، وانتشر بعد ذلك في افريقيا، وأسيا و أوروبا. "

أما في الجزائر، فقد ظهرت بؤر لهذا المرض الفيروسي ولايات غرداية، البليدة، الجزائر،باتنة، البويرة، بجاية والوادي، حسب الخبيرة عن المستشارة بكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين

كما أوضحت أنه "ينتقل عن طريق الحشرات كالذباب والبعوض لكنه ينتقل إلى الإنسان".

إلى ذلك، أوضحت أن من أعراضه "الحمى، وفقدان الشهية، والانخفاض في انتاج الحليب، فضلا عن ظهور عقد جلدية مؤلمة في جميع انحاء الجسم خاصة الضرع، الرقبة والرأس، وإجهاض بالنسبة للحوامل، اسهال، وتضخم الغدد الليمفوية، ما قد يؤدي الى النفوق".

هذا وطالب مهنيو المنطقة والمختصون بضرورة تدخل الوزارة الوصية، والكشف عن نتائج التحقيق سريعا حتى لا تتفاقم الخسائر.