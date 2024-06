حقن “تنحيف” قاتلة.. تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية

2024-06-22 10:16:16 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا عاجلا لمواطني عدة دول بضرورة تجنب حقن “تنحيف” مزيفة تم اكتشافها مؤخرا، والتي قد تكون قاتلة. وحسب ما ذكرت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، فإن منظمة الصحة اكتشفت الحقن المزيفة في عدة دول، أبرزها المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل. وأضافت: “يتم توفير هذه الحقن في سلسلة التوريد المنظمة، مما...

