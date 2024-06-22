2024-06-22 10:18:07 - المصدر: منصة إيشان

بدأت كندا إجراءات عسكرية لإجلاء 45 ألف شخص من دبلوماسييها ورعاياها المتواجدين في لبنان، خشية اندلاع حرب محتملة بين إسرائيل وفصائل حزب الله في لبنان. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أبلغت نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن بلادها تستعد عسكريا لإجلاء مواطنيها. وأرسلت كندا بالفعل قوات عسكرية إلى المنطقة للمساعدة […]

ظهرت المقالة كندا تبدأ بإجلاء 45 ألف شخص من رعاياها في لبنان خوفاً من “اندلاع الحرب” أولاً على ايشان.