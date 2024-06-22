2024-06-22 10:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد ،و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147000 دينار مقابل كل 100 دولار ،فيما أغلقت الأسبوع الماضي لتسجل 147150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار، بينما بلغ الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا ان الدولار سجل انخفاضا أيضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 146750 دينارا عراقيا مقابل الدولار، و سعر الشراء 146550 دينارا مقابل 100 دولار.