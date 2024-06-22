شح مياه الشرب في جمجمال.. أزمة "أربعينية" تتجدد مع الصيف

2024-06-22 10:54:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد قائممقام قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية، اليوم السبت، أن مشكلة شح مياه الشرب في القضاء مستمرة منذ أربعينيات القرن الماضي، ومع قدوم فصل الصيف الحالي، بسبب زيادة أعداد السكان، متوقعا استمرار هذه المشكلة رغم محاولات التخفيف من حدتها.

وقال قائممقام قضاء جمجمال رمك رمضان، لوكالة شفق نيوز، إن مشكلة شح مياه الشرب في القضاء تعود إلى عام 1947، ورغم المحاولات التي بُذلت آنذاك لحفر آبار أو العثور على مصادر لمياه نقية، إلا أن الكثافة السكانية المتزايدة أدت إلى استمرار الأزمة حتى يومنا هذا.

وأوضح، أنه بعد ربط خط بين دوكان جمجمال في عام 2004 كانت الازمة قد تراجعت لكن بسبب تزايد اعداد السكان المستمر عادت الأزمة من جديد.

واضاف، ان توقف مشروع " احمد اسماعيل" زاد من الأزمة في فصل الصيف الذي يزداد الطلب فيها على المياه، مشيرا إلى أن هذا المشروع كان ملزم بتجهيز الماء لمعمل الاسمنت ومشروع الكهرباء ومشاريع أخرى لكن تم الاتفاق على تجهيز القضاء بكميات من المياه والتي تصل إلى نحو 10 آلاف متر مكعب من المياه في وقت يحتاج القضاء إلى 60 ألف متر مكعب، ووصلنا من خط دوكان نحو 27 ألف متر مكعب، لكن توقف هذا الأمر ما فاق الازمة خصوصا بعد توقف المشروع لأيام.

وأكد القائممقام، أن مشكلة شح المياه ستستمر هذا الصيف، لكنه أشار إلى جهود مكثفة تُبذل للتقليل من آثارها على السكان قدر الإمكان. وأوضح أن الحل الجذري الوحيد يكمن في تنفيذ مشروع “كوبتبة – جمجمال” وصيانة الآبار وتوفير المياه للدوائر الخدمية ، مشيراً إلى أنه وبعد المطالبات وتدخل مكتب نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان تم معالجة جزء من المشكلة منذ أيام، وذلك بإرسال مليوني لتر من الماء إلى جمجمال بعد عطلة العيد.

وأكد في ختام حديثه أن الجهود مستمرة للتخفيف من حدة الأزمة مع الجهات ذات العلاقة .