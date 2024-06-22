انخفاض في أسعار النفط وسط مخاوف من تباطؤ نمو الطلب العالمي

2024-06-22 11:00:03 - المصدر: واع

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تراجعت أسعار النفط نحو 1% وسط مخاوف من تباطؤ نمو الطلب العالمي على الخام بفعل قوة الدولار ووسط بيانات اقتصادية سلبية من مناطق متفرقة حول العالم.

وانخفضت الأسعار رغم علامات تحسن الطلب الأميركي على النفط وانخفاض مخزونات الوقود التي دفعت أسعار الخام إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أي 0.6% إلى 85.24 دولارا للبرميل عند التسوية، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56 سنتا أي 0.7% إلى 80.73 دولاراً للبرميل.

المصدر: العربية