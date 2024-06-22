الأمن الوطني يطيح بشبكات نصب واحتيال في ثلاث محافظات

2024-06-22 11:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، الإطاحة بشبكات تمتهن النصب والاحتيال وإيهام المواطنين بالتعيين في ثلاث محافظات.وذكر الجهاز، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "وفقاً لمعلومات استخبارية ومتابعة ميدانية، فكك جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار شبكة مكونة من (10) أشخاص تمتهنُ النصب والاحتيال وإيهام المواطنين بتعيينات على ملاك هيئة الحشد الشعبي مقابل مبالغ مادية".وأضاف أن "مفارز الجهاز تمكنت من تفكيك شبكتين للنصب والاحتيال بمحافظتي ديالى وبغداد وفقاً لأوامر قضائية، حيث ادعى أحد أفراد الشبكتين علاقته المباشرة بأحد المديرين العامين وقدرته الحصول على درجات وظيفية ضمن ملاك الجهاز وإيهام الضحايا من المواطنين بالتعيين".ولفت إلى أنه "جرى القبض على المتهمين بالجرم المشهود وإحالتهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".