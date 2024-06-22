نادي النجف يدعو اتحاد الكرة لمراقبة عمل لجنة المسابقات: قرارات رئيسها مزاجية

2024-06-22 11:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أبدت إدارة نادي النجف، يوم السبت، امتعاضها للحالات التي تحدث للفريق ابتداءً من نقل مباريات فريقها خارج ملعبهم النجف بحجة الصيانة، وعدم الموافقة على تأجيل مباراتهم أمام فريق نادي نوروز.

وقال الامين المالي للنادي علي هاشم، لوكالة شفق نيوز: "لقد طلبنا من لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تأجيل مباراتنا مع نوروز ضمن الجولة 34، لمدة يوم واحد فقط، لأننا لعبنا يوم 18 مع الحدود في تمام الساعة 7:30 مساءً، لكنها رفضت التعاون والاستجابة لمطلبنا".

وأضاف هاشم أنه "بعد نهاية المباراة طلب لاعبو الفريق راحة يوم 19 بمناسبة العيد، وايضا ليتواجدوا مع أسرهم على اعتبار أننا سوف نؤخر المباراة ليوم واحد، وهذا ما عرفناه من رئيس نادينا لانه اتصل باللجنة ووعدوه خيراً".

وتابع القول: "لكن الذي حصل عكس ما طلبناه، حيث لم يتم تأجيل المباراة ليوم واحد، أي يكون يوم 24 بدل 23، مما جعلنا نعود الى النجف مع الفريق ونسافر فجر يوم 20 إلى السليمانية وهذا الخلل عرض اللاعبين لإرهاق كبير وايضا تضررنا مادياً"، موضحا "اننا حالياً متواجدون من يوم 20 وسنبقى الى ما بعد المباراة لنذهب بعدها إلى إربيل ونلعب يوم 26 ثم العودة للنجف للعب مع الشرطة وكل هذا بسبب عدم تأجيل يوم واحد نراه من حقنا".

واشار الى ان "ادارة النجف تدعو اتحاد الكرة، لمراقبة عمل لجنة المسابقات ورئيسها الذي يبدو أن المزاجية والمحسوبية يتحكمان بقراراته، وخلاف ذلك فان نادي النجف سيكون له موقف حازم تجاه ذلك الأمر".

يذكر أن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة قد اتفقت مع الاندية ال20 المشاركة في دوري النجوم قبل انطلاق الدوري بعدم تأجيل أي مباراة لأي سبب كان، على أن تسير المباراة وفق المنهج المحدد إلا في حالات اضطرارية كالظروف الجوية وأحداث البلد الخارجة عن الإرادة وما عدا ذلك لا تؤجل اية مباراة مهما كان السبب إداري أو فني أو مالي يعانيه النادي المشارك.