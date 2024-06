ذي قار تنجز مشروع ماء جديد في قضاء الشطرة بطاقة 400 متر مكعب في الساعة

2024-06-22 11:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت مديرية ماء ذي قار عن إنجاز مشروع ماء جديد في قضاء الشطرة بطاقة إنتاجية تبلغ 400 متر مكعب في الساعة. وذكر مدير ماء ذي قار، المهندس أحمد عزيز السعيدي في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية أن المشروع، الذي يعتبر جزءا من تخصيصات المحافظة ضمن خطة تنمية الأقاليم،...

