2024-06-22 11:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كثفت السلطات المحلية في ذي قار حملتها لمكافحة الكلاب السائبة، حيث تمكنت فرق المكافحة من معالجة 285 كلباً خلال يوم امس الجمعة 21 حزيران. وبحسب بيانات رسمية اطلعت عليها شبكة اخبار الناصرية فقد توزعت عمليات المعالجة على عدة أحياء في المدينة، حيث تم معالجة 54 كلباً في حي...

