2024-06-22 11:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:عقد محافظ ذي قار، مرتضى عبود الابراهيمي، اجتماعاً موسعاً مع مدراء دوائر الكهرباء في المحافظة (النقل، التوزيع، والإنتاج) لمناقشة واقع تجهيز التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وأكد المحافظ في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية أنه تم طرح أغلب المعوقات خلال الاجتماع، وأنه على تواصل مباشر مع...

The post محافظ ذي قار يعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة أزمة الكهرباء ويكشف عن لقاء مرتقب مع الوزير appeared first on شبكة اخبار الناصرية.